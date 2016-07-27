Киев, 27 июля, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В течение ближайшей недели США передадут Украине беспилотники, приборы ночного видения и радары. Об этом 26 июля заявил посол США на Украине Джеффри Пайетт, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

При этом американский дипломат напомнил, что США выделили 600 млн долл на обеспечение безопасности Украины.

«Мы выделили 600 млн долларов помощи в сфере безопасности. На этой неделе у нас будет большая поставка беспилотников, приборов ночного видения, через несколько дней — поставка радаров», — рассказал Пайетт.

Он также заявил, что Киеву удалось уничтожить «энергетическое оружие» Кремля, диверсифицировав поставки газа.

«Украинские власти за последние несколько лет, по сути, уничтожили энергетическое оружие Москвы, которая использовала газ в этом качестве. Последняя зима стала первой в истории, когда Украина избавилась от газовой зависимости», — напомнил Пайетт.

Напомним, что с ноября 2015 года Киев закупает российский же газ в ЕС по т.н. «реверсной схеме».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Киев получил от Вашингтона 14 контрбатарейных радарных систем. При этом на Украине заявили, что по словам государственного секретаря США Джона Керри, пять стран в настоящий момент работают над тем, чтобы предоставить летальное оружие Украине. Вашингтон эту информацию в итоге не подтвердил.