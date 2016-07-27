Ярославль, 27 июля, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В Ярославском зоопарке пополнение — здесь поселилась пара альпака. Животные, родственники лам, приехали в Ярославль из Анапы, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в зоопарке.

фото сайта yaroslavlzoo.ru

Альпака — парнокопытное животное, обитающее в высокогорье Анд в Южной Америке. Рост альпака не превышает одного метра, весят они около 70 килограммов и обладают мягким и длинным руном, длина которого по бокам достигает 15—20 см. Около 6000 лет назад индейцы Перу одомашнили этих животных и стали их разводить. Альпака с рождения очень любознательны и миролюбивы. В отличие от традиционных верблюдовых они не плюются в людей, только друг в друга при соперничестве за еду.

Кроме зоологических особенностей есть ещё лингвистические. Как утверждают словари, слово альпака следует произносить с ударением на последний слог. Кроме того, слово это несклоняется и не имеет формы множественного числа.

Белоснежная девочка и золотисто-рыжий самец еще молодые — им всего год. В ярославском зоопарке надеются получить от них потомство. Впрочем, до этого еще далеко. Пока же копытные осваиваются на новом месте — им выделен вольер в центральной экспозиции по соседству с ближайшими родственниками — ламами. С другой стороны в вольере живут потенциальные враги — гепарды.

«Животные первый день сегодня вышли в вольер, посетители еще и не поняли, что это новички. Они очень интересные — грациозные, пугливые. Видно, что дружат, потому что жмутся друг к другу. Мальчик все больше налегает на еду — наверное, стресс заедает, а девочка осматривается, наблюдает», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском зоопарке.

Переезд животных в Ярославль был непростым как для них самих, так и для сотрудников зоопарка. Работа с документами, ветеринарные процедуры заняли несколько месяцев, немало времени было потрачено на работу с транспортными компаниями. Но самыми напряженными оказались три дня дороги из Анапы в Ярославль — все очень переживали за питомцев. В виду жары животных, покрытых густой шерстью, пришлось подстричь, чтобы легче переносились тяготы пути. Впрочем, скоро они снова покроются мехом, отмечают в зоопарке.

«Альпака специально привезли в Ярославль летом, чтобы они успели акклиматизироваться и привыкнуть к холодам. Кроме того, у них есть теплое помещение на зиму. По идее, они должны нормально адаптироваться к нашему климату. В конце концов и львы, и гепарды, и страусы — все привыкли», — рассказывают в зоопарке.