Архангельск, 27 июля, 2016, 11:32 — ИА Регнум. За полгода в Архангельской области зарегистрировано 494 случая острых отравлений химической этиологии, что в 1,3 раза ниже уровня отравлений за 1 полугодие 2015 года. Первое место занимают отравления спиртосодержащей продукцией (53,6%). Второе место заняли отравления лекарственными препаратами — 20,6%. 138 отравлений из 494 зарегистрированных закончились смертельным исходом. Показатель смертности составил составил 27,9%, (за аналогичный период 2015 года 22,7%). Такую статистику корреспонденту ИА REGNUM привели в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ян Стен. Вино

По информации ведомства, наибольшее количество случаев отравлений зарегистрировано среди лиц возрастом 50 — 59 лет (14,4%) и 0−6 лет (14,2%). Наибольший удельный вес отравлений отмечен среди мужчин — 63%. Ведущее место занимают отравления с целью опьянения (55,3%), второе место — отравления, связанные с ошибочным приемом (15,4%), третье место — отравления с суицидальной целью (8,9%)."За 1 полугодие 2016 года 138 отравлений из 494 зарегистрированных закончились смертельным исходом. По уровню летальности на первом месте стоят отравления спиртосодержащей продукцией — 22,5%, второе место занимают отравления другими видами спиртосодержащей продукции (2,6%).

Чаще всего отравления заканчивались смертью среди неработающего населения трудоспособного возраста (45,7%). Наибольший удельный вес летальных исходов зарегистрирован среди мужского населения — 76,1%. Областной показатель отравлений превышен в Новодвинске (выше областного в 1,7 раз), Красноборском районе (в 1,6 раз), в Архангельске (в 1,6 раз), Онежском районе (превышение областных показателей на 35,7%), Котласском районе (на 24,2%), Приморском районе (на 24,2%), Холмогорском районе (на 4,1%)», — пояснили в Роспотребнадзоре.

По данным Архангельскстата, за полгода в регионе общий коэффициент рождаемости увеличился на 1,7% — с 11,9 до 12,1 родившихся на 1000 человек населения. Общий коэффициент смертности, напротив, снизился на 2,1% — с 14,0 до 13,7 умерших на 1000 человек населения. За счет роста рождаемости и снижения смертности естественная убыль сократилась в 1,3 раза. В структуре общей смертности населения по-прежнему преобладают болезни системы кровообращения (более 58% всех умерших). За первое полугодие 2016 года от этих причин умерло 4,6 тыс. человек (на 1,1% меньше, чем в предыдущем году). Также снижение числа умерших наблюдалось практически от всех основных классов причин смерти: от болезней органов пищеварения на 11,2%, болезней органов дыхания — 9,7%, внешних причин — 3,2%, новообразований — 0,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области практически каждый четвертый случай острых отравлений химической этиологии, зарегистрированный за 2015 год, закончился смертельным исходом. Всего зарегистрировано 1164 таких случаев, из которых 283 летальных. Показатель летальности составил 24,9 на 100 тыс. населения, что на 8,7% выше показателя за 2014 год (22,9%). Уровень летальности (на 100 отравившихся) составил 24,3%, что выше уровня 2014 года (20,9%).