Архангельск, 27 июля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Приемная комиссия Северного Арктического федерального университета (САФУ) завершила прием заявлений от абитуриентов на очную форуму обучения. Всего подано более 8 тысяч заявлений: на очную форму обучения (бюджет) — более 3 тысяч заявлений, на обучение по программам специалитета и бакалавриата — более 4 тысяч заявлений, что на 10% больше, чем в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в приемной комиссии вуза.

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В приемной комиссии сообщили, что по сравнению с прошлым годом число бюджетных мест в вузе увеличено. Это касается не только очной формы обучения, но также и заочной, и обучения в магистратуре. «Если говорить о наиболее популярных направлениях обучения, то это нефтегазовое дело: выделено 56 бюджетных мест, поступило 330 заявлений, строительство — 70 бюджетных мест, подано 250 заявлений, кораблестроение и морское дело — подано более 200 заявлений. Отмечу, что технические специальности все больше пользуются спросом. Также по-прежнему популярны у абитуриентов такие направления как юриспруденция, реклама и связи с общественностью, государственное и муниципальное управление, экономика. Конкурс — 19−20 человек на одно бюджетное место», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM ответственный секретарь приемной комиссии Наталья Галева.

Добавим, что география абитуриентов в этом году также значительно шире. Заявления на обучение в САФУ подали абитуриенты из 45 регионов России и 9 стран мира. «Что касается заочной формы обучения и обучения на платной основе, то прием документов продолжается. В этом году стоимость обучения увеличилась на уровень инфляции», — отметили в приемной комиссии вуза.

Напомним, что в 2015 году в САФУ было выделено 3312 бюджетных мест, что на 426 мест больше, чем в 2014 году. В университет обратились более 6000 абитуриентов — это более 15,5 тысяч заявлений. Зачислено в вуз на бюджетные места 3047 человек, что на 161 человека больше показателей прошлой приёмной кампании, но, тем не менее, 8% бюджетных мест остались незаполненными.