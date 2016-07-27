Петропавловск-Камчатский, 27 июля, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В столице Камчатки десятки дольщиков, вложившихся в строительство новых домов, взывают о помощи. Люди пишут письма в правоохранительные органы и властям с просьбой повлиять на застройщика, который уже несколько лет не может ввести дома в эксплуатацию. При этом компания исправно собирает с жильцов коммунальные услуги, правда, за свет они платят больше, чем другие, а отопление, которого фактически нет, вообще не понятно по какой формуле рассчитывается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Люк Филдес. Голодные и бездомные (фрагмент). 1874

Читайте также: Камчатка требует с «Дальспецстроя» неустойку за недостроенные дома

В двух новых трехэтажных домах в одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского квартиры начали продавать еще несколько лет назад.

«Я продала свою квартиру и купила жилье здесь. Дом был на стадии ввода в эксплуатацию, но за несколько лет ничего не изменилось. В итоге, прожив на Камчатке с 80-го года я сейчас фактически бомж. Прописаться мне здесь нельзя», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из владелец квартир в домах «Ремонтно-строительной организации-5» (РСО) Алла Косумян.

По словам владельцев квартир, застройщик затягивает сроки сдачи жилых домов, а учитывая, что они не введены в эксплуатацию, люди формально считаются жителями строительной площадки. Когда дольщики обращаются в «Ремонтно-строительную организацию-5», им говорят, что у них было разрешение, но потом его отозвали, но почему так произошло официально они не объясняют.

При этом люди оплачивают исправно коммунальные услуги. Хотя дом не введен в эксплуатацию и фактически квартиры не числятся ни в одной из ресурсоснабжающих организаций. Сколько они должны за «коммуналку» люди узнают из списков, которые периодически появляются на дверях в подъездах. И самое интересное — за свет жители этих домов платят по 7 рублей за киловатт, а не по 4 рубля 80 копеек, как все остальные горожане, то есть за электроэнергию с них берут сумму, которую должны платить предприятия.

В «Камчатскэнерго» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что у застройщика действительно образовался долг в 800 тысяч рублей за электроэнергию, но представитель компании пришел и подписал договор о реструктуризации и пока отключать свет в доме никто не планирует. РСО выставляет людям требование оплатить и отопление — берут просто по 100 рублей за квадратный метр. «Отопление это вообще отдельный вопрос. Они включают котел когда захотят. ГВС у нас нет. Мы все с бойлерами», — жалуется Алла Косумян.

«Мы приглашали сюда представителя ресурсоснабжающей организации. Он рассказал, что есть нарушения при подключении холодной и горячей воды. Застройщик с нами уже не общается», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM владелец другой квартиры Евгений.

Сейчас жильцы этих домов, у которых фактически нет даже юридического адреса, находятся в подвешенном состоянии. Они жалуются и пишут во все инстанции, но толку пока от этого никакого. Застройщик на их обращения не реагирует. Дома уже несколько лет не введены в эксплуатацию и фактически считаются объектами незавершенного строительства, но фирма взяла с людей деньги и позволила им въехать в квартиры.

Представитель «Ремонтно-строительной организации-5» отказалась комментировать корреспонденту ИА REGNUM ситуацию. Застройщик пообещал предоставить свою позицию позже.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке незавершенным остается строительство 4 домов по программе переселения населения из ветхого и аварийного жилья. Власти Камчатки разорвали контракт с «Дальспецстроем» на строительство новых домов в одном из микрорайонов краевого центра и сейчас требуют с предприятия неустойку за часть зданий, которые так и не были доделаны до конца.