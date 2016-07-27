Донецк, 27 июля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. 26 июля в Донбассе интенсивные боевые действия шли на всех основных направлениях фронта. Об этом сегодня, 27 июля, сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба «АТО», передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

По словам военного ДНР, прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Зайцево (под Горловкой), Ясиноватая (промзона), Веселое, Спартак, Трудовское, Докучаевск и Донецк (территория аэропорта).

«В 23:45 украинская сторона открыла огонь по поселку Зайцево из орудий калибра 122 мм (шесть снарядов). В это же время начался обстрел территории промзоны вблизи Ясиноватой, по ней огонь велся из орудий калибра 152 мм (восемь снарядов)… Вечером украинская сторона открыла огонь по Докучаевску из противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Повреждены здания городской прокуратуры, суда, а также жилой частный дом», — рассказал ДАН источник.

При этом украинские войска использовали минометы 82 и 120 мм калибров (выпущено 111 мин), ПТУР, АГС и стрелковое оружие.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала один обстрел со стороны ВСУ. В военном ведомстве отметили, что под обстрел из БМП-2 попали позиции ВС ЛНР на окраине пгт. Станица Луганская. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь 27 июля спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Олег Сушинский рассказал, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 39 раз нарушили режим прекращения огня.

«Больше всего, 22 обстрела, зафиксировано на Мариупольском направлении. В частности, из запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по Красногоровке. Кроме этого, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстреливал наши укрепления в Широкино, Марьинке и Новотроицком», — сказал Сушинский.

Он сообщил, что на Донецком направлении ВС ДНР «не прекращают вооруженные провокации» (зафиксировано 17 нарушений режима тишины).

Сушинский отметил, что Авдеевка (под контролем ВСУ) по-прежнему остается самой «горячей точкой» Донбасса.

«Там противник бил по нашим опорным пунктам из 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, под минометный огонь попали позиции украинских армейцев в Невельском, Зайцево и вблизи шахты Бутовка», — рассказал представитель Киева.

Майор также проинформировал, что вблизи Опытного ВС ДНР использовали зенитные установки, а в Песках, Новгородском и Новоселовке Второй — крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин заявил, что за последние сутки подразделения ВСУ 819 раз нарушили режим прекращения огня.