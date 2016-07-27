Грозный, 27 июля, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Верховный суд Чечни осудил к длительным срокам заключения двоих участников Басаевского бандформирования Фаизбека Амангазиева и Арслана Валиева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФСБ по Ставропольскому краю.

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Двое жителей Нефтекумского района Ставрополья в 1999 году участвовали в нападении на станицу Червленую Шелковского района Чечни в составе бандгруппы под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

Решением суда Амангазиев получил наказание в виде девяти лет лишения свободы, Валиев приговорен к семи годам строгого режима.

Отметим, в 1999 году, в результате нападения басаевцев на российских военнослужащих в станице Червленая Шелковского района Чечни погибли 15 человек, еще 28 были ранены.

В марте 2015 года Верховным судом Чеченской Республики были осуждены двое участников нападения: Арслан Таушев из Нефтекумского района Ставрополья и житель города Новый Уренгой Расул Кошманбетов. Они были приговорены к восьми годам лишения свободы сроком на 8 лет.

В июле 2015 года еще один участник нападения на Червленую, уроженец Ставрополья Алаудин Меньлибаев, также был осужден к десяти годам строгого режима.