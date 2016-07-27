Тбилиси, 27 июля, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В Тбилиси проходит ежегодная встреча руководителей дипломатических представительств с представителями правительства страны, в которой также традиционно участвуют почетные гости — зарубежные дипломаты.

ourvaz.ru

По информации МИД Грузии, встреча открылась 26 июля и завершится 29 июля. 27 июля к участникам заседания обратится приглашенный в статусе почетного гостя министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

Затем встреча продолжится в формате тематических сессий на которых будут рассмотрены вопросы демократического развития Грузии, ее суверенитета и территориальной целостности, европейской и евроатлантической интеграции, культурной и экономической дипломатии. В рамках тематических сессий состоятся встречи с представителями исполнительной и законодательной властей. Кроме того, в этом году впервые состоится встреча дипломатов с представителями бизнеса.

На открытии ежегодной встречи с дипломатами выступили президент, премьер-министр и министр иностранных дел Грузии. Как заявил в своем обращении премьер Георгий Квирикашвили, в нынешней ситуации, когда весь мир и Грузия стоят перед серьезными вызовами, одной из предпосылок успешного развития страны является гибкая, адаптированная к быстро меняющейся международной ситуации дипломатия.

«То, что сегодня в Грузии есть возможности для мирного развития, то, что страна неуклонно следует по пути к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу и осуществляет важные демократические и экономические реформы, — конечно, одно из выражений профессионализма и неустанного труда грузинской дипломатии», — заявил Квирикашвили.