Тбилиси, 27 июля, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Грузия осудила инцидент, происшедший 26 июля на территории, прилегающей к селу Кирбали Горийского района, где представители «оккупационных сил» предприняли попытку задержания местного жителя и нанесли ему физические оскорбления.

Иван Шишкин. Летом в поле (Пастух со стадом). Первая половина 1860-х

Специальное заявление в связи с этим фактом распространила Служба государственной безопасности Грузии, которая расценила действия «оккупационных сил» как очередную провокацию, создающую угрозу миру и стабильности на месте.

«Мы строго осуждаем указанный факт, который представляет очередное провокационное действие со стороны оккупационных сил и создает угрозу миру и стабильности на месте. Информация об инциденте предоставлена Миссии наблюдателей Евросоюза, и этот вопрос будет одной из главных тем обсуждения на очередной встрече в рамках Механизма превенции и реагирования на инциденты в Эргнети», — говорится в заявлении.

Как сообщили 26 июля вечером грузинские телекомпании, российские военнослужащие предприняли попытку задержания жителя села Кирбали 50-летнего Захария Такадзе. По информации грузинской стороны, Такадзе пас скотину у сельского кладбища, когда на него напали вооруженные лица и нанесли ему физические оскорбления. Гражданину удалось бежать, что, как заявляют телекомпании, и спасло его от незаконного задержания. Сам пастух факт пересечения «границы» категорически отвергает и утверждает, что это российские военные перешли на территорию, контролируемую Грузией, где и случился инцидент.