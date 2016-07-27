Киев, 27 июля, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Кто, куда и зачем идёт

Аристарх Лентулов. Крестный ход. 1914

Нынешний крестный ход («Всеукраинский Крестный ход мира, любви и молитвы за Украину») стартовал 3 июля 2016 года из Святогорской Лавры (украинская часть Донетчины). Организатором хода выступила каноническая Украинская православная церковь. Непосредственно возглавил шествие наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений. 9 июля навстречу двинулся второй крестный ход, в этот раз из Свято-Успенской Почаевской Лавры (Тернопольская область). Два хода должны были встретиться в Киеве.

Это уже не первое мероприятие подобного рода, организовываемое УПЦ. Так, предыдущий Крестный ход мира («Украина под Покровом Богородицы») проходил в октябре-ноябре 2015 года сразу в 11 городах Украины.

Об очередном крестном ходе церковь заявила заранее. В конце июня митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к верующим с призывом принять участие в мероприятии: «Крестный ход — это не просто наш духовный подвиг. Это осознанное, волевое действие каждой христианской души, которая на деле следует евангельским заповедям. Поэтому простого созерцания Крестного хода — мало. Это — время проявить свою христианскую совесть. Кто может идти в Крестном ходе долго — пусть идет. Кто может передвигаться только в своем населенном пункте — пусть это делает. Может накормить паломников — все это также является вашим участием в общем великом деле».

Заявлено также, что крестный ход приурочен к годовщине крещения Киевской Руси, которую отмечают в конце июля. По плану паломники должны были пройти около 450 км, посетив по пути движения более 50 храмов.

«Идея Всеукраинского Крестного хода одна: объединиться в общем молитвенном стремлении вымолить у Бога и Пресвятой Богородицы мир для нашей Украины. Мы сейчас переживаем сложное время. И, наверно, поколение наше, и не только наше, не помнит таких времен в нашей истории. Поэтому мы, как люди верующие, обращаемся к Богу в особенно трудное время», — комментировал идею мероприятия глава Административного аппарата Киевской Митрополии УПЦ Архимандрит Виктор (Коцаба).

Как шли

3 июля из Святогорской лавры вышло около тысячи паломников. Первым крупным городом на пути шествия был Харьков (10 июля), к этому моменту количество людей выросло в 10 раз. Сравнимое количество участников днём ранее стартовало из Почаевской Лавры. Таким образом, уже к концу первой недели в мероприятии УПЦ одномоментно участвовало до 20 тысяч человек.

Собственно, массовость и обеспечила крестному ходу текущий формат внимания сторонников, противников и обычных наблюдателей. В ином случае, скорее всего, СМИ его бы попросту проигнорировали. Однако после массового шествия в Харькове не замечать было больше нельзя. Поэтому со второй недели посыпались заявления от представителей власти, а сами организаторы и участники мероприятия начали сталкиваться с негативной реакцией.

«Всегда был противником вмешательства религии в государственные дела. Всегда считал, что Украина имеет полное право иметь свою церковь! Как государственный служащий, всегда был вне религии, проявляя уважение всем конфессиям. Но это — не религия! Это — политика!!», — заявил, например, замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.

После этого (12 июля) в СМИ появились первые сообщения о том, что радикалы собираются помешать шествию крестного хода, встретив его участников на границе Харьковской области. Впоследствии оказалось, что на границе Харьковской и Полтавской областей крестный ход действительно ожидали представители радикальных политических объединений, однако столкновение было исключительно вербальным.

«Крестный ход только разъединяет нашу страну и показывает силу Московского патриархата. Это чисто политическая акция и никакой религиозной составляющей не несет», — заявила инициатор протеста Вера Маслак представителям СМИ.

Давление и попытки блокады предпринимались не только в отношении «восточного» крестного хода, но и «западного». Так, 18 июля паломникам помешали пройти по главной улице Житомира, вынудив воспользоваться альтернативным маршрутом движения.

В дальнейшим основным оппонентом крестного хода стала ультрарадикальная организация ОУН (запрещена в России), организовавшая ряд протестных акций в Полтавской и Киевской областях. Следует отметить, что активнее предпринимаются попытки противодействовать (и активнее освещаются прессой) «восточному» ходу.

Широкое информационное освещение получила попытка блокировать крестный ход в Борисполе. Вначале стало известно о решении бориспольского горсовета о запрете прохождения колонны через город. Однако юридической силы запрет не имел, поскольку согласно законодательству Украины ограничивать права граждан Украины в отношении мирных собраний и шествий имеет право только суд. В Киевском горсовете националистам не удалось продавить даже беззубый запрет, который удался их коллегам в Борисполе. Попытки же сторонников организации ОУН (запрещена в России) блокировать продвижение крестного хода успешно пресекались действиями МВД.

«Попытки провалить Всеукраинский Крестный Ход были, препятствия — тоже, но видимого результата, кроме воя в СМИ и в социальных сетях — нет», — подводит итог страстям вокруг события журналист Виктор Пиховшек.

По мере продвижения паломников к Киеву напряжение нарастало.

26 июля СМИ сообщили о том, что по маршруту движения обеих колонн колонны были обнаружены муляжи взрывных устройств и закладки с гранатами. Информация о минировании поступила к сотрудникам МВД от неизвестного. Ситуацию в эфире Эспрессо. TV прокомментировал советник главы МВД Зорян Шкиряк: «Обследуется место закладки, каким образом должно был сработать это взрывное устройство. Пока предварительные выводы можно сделать только одни — что это, на самом деле, планировался кровавый террористический акт, и направлен он был именно на дестабилизацию внутренней ситуации на Украине».

Заявления и оценки

За более чем три недели мероприятие УПЦ успело собрать множество различных откликов и комментариев.

Одним из первых ожидаемо высказался спикер ВР Украины Андрей Парубий: «Враг… разрабатывает планы по дестабилизации ситуации внутри страны путем создания искусственного политического кризиса, беспорядков на улицах. Мы являемся свидетелями того, как одна из религиозных организаций, которая имеет свой духовный центр в стране-агрессоре, мобилизует большое количество своих верных и стягивает их в Киев, называя это мирным крестных ходом. По нашей информации, Кремль уже подготовил провокации на улицах Киева». Данное заявление политик сделал на согласительном совете парламента.

В тон ему выступил и Зорян Шкиряк, дав следующую оценку происходящего: «Все, что связано с пропутинской, реакционной УПЦ МП (РПЦ), — зло для Украины! Сейчас это чисто технологическая кремлевская организация, направленная на раскол украинской государственности. К сожалению, миллионы украинских верующих стали заложниками этой ситуации… это очередная и спланированная провокация ФСБ. Цель — раскол граждан по религиозной линии».

В дальнейшем Зорян Шкиряк, пользуясь своим статусом, продолжил нагнетать напряжение, заявив, что ожидает противостояния и провокаций к моменту встречи двух крестных ходов в Киеве. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода»: «Я хочу абсолютно откровенно и официально заявить, что мы не исключаем провокаций, которые могут происходить во время так называемого крестного хода или, как мы уже привычно называем «парада русских попов», в Киеве возможны провокации. К сожалению, не исключаем и достаточно жесткого противостояния»

Глава СБУ Василий Грицак, выступая на брифинге для прессы, также усмотрел в шествии паломников сценарий дестабилизации Украины:

«Риск откровенно есть. Тем силам, которые не желают Украине добра, нужен Франц Фердинанд, который послужил первопричиной начала Первой мировой, но я не буду усугублять и нагнетать ситуацию, но есть несомненное право верующих Украины на свободное вероисповедание. То есть, есть люди, которые просто верят в Бога и их вероисповедание проходит именно через эту конфессию».

В экспертной среде наиболее заметным было высказывание киевского политолога Юрия Романенко: «Московские попы пытаются организовать крестный ход из ЛДНР на Киев. Правильнее сказать, что не московские попы, а Кремль при поддержке московских попов. Как мы должны действовать? Во-первых, по всем каналам нужно сказать, что за линией фронта все участники крестового хода будут распяты на крестах. Во-вторых, заранее расставить кресты на обочинах. Эффект будет сногсшибательный».

Разговоры о попытке организаторов крестного хода расколоть Украину по церковному признаку как раз и являются действиями, направленными на этот раскол, заявил в комментарии РИА «Новости-Украина» народный депутат Украины Евгений Мураев («Оппозиционный блок»): «Не знаю, для кого церковь на Украине ассоциируется с Владимиром Путиным или с Москвой, но лично для меня она ассоциируется с тем храмом, в который я хожу. Я никогда не задумывался о каких-то параллельных вертикалях. Все эти разговоры о «московских попах» и «агентах ФСБ в рясах» — не более чем очередная провокация. Людям, которые поднимают и раздувают такие темы нужна картинка негативной Украины. Если вы заметили, то все эти «тезисы» сбрасываются со стороны псевдо-патриотического сообщества. У этих людей не хватает мозгов понять одну вещь: Украина — мирная, красивая, развитая, европейская страна со своими ценностями. Поверьте, в случае, если что-то случится с Крестным ходом, это не поддержит никто в мире, какую бы веру он не исповедовал. Кроме того, давайте все-таки не будем забывать о том, что Конституция Украины защищает права верующих всех конфессий».

В похожем ключе высказался с парламентской трибуны его коллега, Александр Вилкул: «У православных есть единственное оружие — это молитва. А право на свободные собрания и религиозные права гарантируются 39 и 35 статьей Конституции. Мы считаем, что провокационные заявления спикера Верховной Рады Андрея Парубия и советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка о Крестном ходе направлены исключительно на раскол украинского общества и Украины».

Негативных откликов о крестном ходе больше, однако не все эксперты реагируют таким образом. «Крестные ходы были и будут. Настроения сейчас во всех церквах очень сложные, поверьте мне — и в Московском патриархате, и в Киевском патриархате, и у католиков… Они прекрасно понимают, что они в большом долгу перед украинским обществом, потому что нет миротворческой работы, нет диалога, они часто становились инструментом в политической борьбе… И я хочу смотреть на этот Крестный ход как на попытку своеобразную реабилитации своей миссии», — заявил на пресс-конференции политолог Андрей Ермолаев в ответ на вопрос, не является ли крестный ход орудием раскола украинского общества. «А если на на каждом собрании, на каждой пресс-конференции мы будем говорить о том, когда же начнут драться — то начнут драться», — пояснил свою мысль эксперт.

Накануне встречи в Киеве

Главной новостью, связанной с крестный ходом накануне его объединения в Киеве стало заявление главы МВД Арсена Авакова о блокировании силовиками движения паломников в Киев:

«В текущей ситуации я, как министр внутренних дел не руководствуюсь категориями религиозных ритуалов, а руководствуюсь категориями приоритета общественной безопасности… Обнаруженные с утра муляжи мин и реальные боевые закладки с гранатами — по планируемому маршруту следования — не оставили у нас сомнений в реальности угроз и провокаций». Его советник Антон Геращенко дополнительно пояснил мысль главы МВД: «В целях предотвращения возможного террористического акта, по ходу следования представителям Московского патриархата предложено пересадить участников крестного хода на автобусы и проследовать к месту богослужения безопасным маршрутом». Также глава МВД во время вечернего брифинга заявил о введении особого режима безопасности.

В целом это соответствует обещаниям руководства МВД не допустить провокаций, однако не нравится организаторам крестного хода, которые и ранее, во время попыток ОУН (запрещена в России) блокировать шествие, отказывались от помощи и предложений проделать часть пути на автотранспорте. Впрочем, к вечеру 26 июля церковные иерархи похоже согласились с доводами силовиков. По крайней мере такой вывод можно сделать из комментария спикера отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николай Данилевича изданию ЛІГА.net: «Изменение формата рассматривается. Вопрос в том, что часть паломников перевезут автобусами от окраин Киева до центра Владимирской горки». Впрочем, он отметил, что не все участники могут на это согласиться. Возможность отмены праздничных мероприятий в Киеве, по его словам, даже не рассматривается.

Некоторые паломники «западного» крестного хода накануне продолжали двигаться к столице Украины, несмотря на предупреждения силовиков. Они лишь скорректировали свой маршрут.

Согласно заявлению главы Нацполиции Хатии Деканоидзе, к мероприятиям в Киеве 27 июля будет привлечено не менее 4500 полицейских и бойцов Нацгвардии. Также планируется массовое использование металлоискателей на маршрутах движения паломников. Количество верующих ожидается на уровне 30 тысяч.

По крайней мере, часть радикалов похоже рассмотривает крестный ход как удачный информационный повод для себя же. Такой вывод можно сделать из слов лидера ОУН (запрещена в России) Николая Кохановского в ответ на вопрос корреспондента издания Страна.ua:

«Мы попробуем перекрыть дорогу. Не выйдет, — значит, не выйдет. Закидаем яйцами, например. Любая форма протеста».

Видимо, мелкие нападки — максимум, что позволено в этот раз ультраправым.

При этом некоторые из них, похоже, наоборот, собираются выполнять роль добровольных народных дружинников, содействуя полиции. Об этом в комментарии «Обозревателю» заявил представитель национального движения «Державницька ініціатива Яроша» Андрей Шараскин: «Не могу раскрыть все карты, например, сколько людей мы задействуем. Но могу гарантировать, что с нашей стороны провокаций не будет. Хотя я и не исключаю, что крестный ход хотят использовать, чтобы подставить нас и каким-то образом дискредитировать. Исповедуем принцип — готовиться к худшему. Будем работать в связке с подразделениями Национальной гвардии, Службы безопасности Украины и так далее».

По последним данным, на подходе к Киеву к участникам «западного» крестного хода присоединились даже бойцы, принимавшие участие в «АТО» на территории Донецкой области. В частности, они помогали улаживать конфликты с радикалами: «Там стоят, в основном, совсем молодые люди: им по 17 — 19 лет. Стоят за деньги, — рассказал один из военных. — Сообщили, что ничего плохого делать верующим не собираются. Покричат свои лозунги, несколько яиц бросят — и все», — рассказали новые участники крестного хода журналисту издания «Политнавигатор».

Политолог Алексей Якубин в интервью радио «Голос столицы» заявил, что крестный ход станет испытанием в первую очередь для главы МВД Арсена Авакова: «Я думаю, что все-таки Крестный ход пройдет. Потому что тут во многом и для самого Авакова это будет дело, знаете, испытание чести. Мы увидим огромное взаимодействие людей. Мой сценарий в этом плане достаточно позитивен. Происшествий глобальных там не произойдет, хотя провокации будут».

«Самое примечательное в происходящем то, что все руководство страны (президент, глава МВД, глава МВД Киевской области) сбежало из Киева. И тут два варианта — или им все пофиг, или готовят себе алиби на случай большой крови», — отмечает журналист Вячеслав Чечило. Скорее всё же первое: никто из украинских политиков не хочет брать на себя ответственность за срыв крестного хода. Даже те, кому он решительно не нравится.

Согласно плану мероприятий, 27 июля в 12:30 по киевскому времени на Европейской площади в центре столицы Украины состоится торжественная встреча двух шествий, которую возглавят наместники лавр. В 13:00 на Владимирской горке состоится молебен, который возглавит предстоятель Украинской православной церкви Онуфрий. В 13:30 начнется шествие от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры, завершится крестный ход всенощным бдением в Лавре.