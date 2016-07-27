Вашингтон, 27 июля, 2016, 10:13 — ИА Регнум. У берегов американского штата Аляска терпит бедствие рыболовецкое судно Alaska Juris, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану.

Зинаида Серебрякова. Старый рыбак. 1926

По данным местной службы, экипаж судна в составе 46 человек уже успешно покинул корабль. В настоящее время рыбаки находятся на трех спасательных плотах, к месту ЧП направляются катера береговой охраны и вертолеты.

По предварительным данным, в результате инцидента никто из рыбаков не пострадал.

Другие подробности пока неизвестны.