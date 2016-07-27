Рига, 27 июля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. На обучение несовершеннолетних ищущих убежища в Латвии в 2016 году планируется выделить 118,6 тысяч евро, а в 2017 году 56,3 тысячи евро, сообщает портал Mixnews.lv со ссылкой на проект правил Кабинета министров (МК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как стало известно, в проекте аннотации сказано, что выплаты на обучение одного из несовершеннолетних ищущих убежища составит 95 евро в месяц. На эти цели в этом учебном году (2015/2016) из госбюджета выделено 2,4 тысячи евро, при заключении соответствующего договора с конкретным образовательным учреждением о каждом ищущем убежище на шесть месяцев.

В этом учебном году получение знаний обеспечено 12 несовершеннолетним, ищущим убежища в рижской средней школе имени Наталии Драудзини и пятерым, ищущим убежища в Рижской украинской средней школе.

Напомним, в общей сложности Латвия в рамках программы перемещения беженцев за два года обязалась принять 531 человека: большинство из стран Евросоюза — Греции и Италии и еще 50 человек из третьих стран.

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