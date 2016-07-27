Ростов-на-Дону, 27 июля, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Защитник бельгийского «Андерлехта» Юри Тилеманс прокомментировал результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против российского футбольного клуба «Ростов» (2:2).

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«Все футболисты понимали, что нас ждет крайне тяжелый матч, — цитирует Тилеманса Sportbox.ru. — Мы должны были выкладываться с первой по последнюю минуту».

По его словам, в российском клубе играют высокие и квалифицированные футболисты.

«Ничья для нас — отличный результат», — сообщил защитник бельгийской команды.

При этом Юри Тилеманс добавил, что футболисты «Андерлехта», которые «разбирали» «Ростов», знали, что на поле будет много силовой борьбы.

Напомним, ответный матч между «Андерлехтом» и «Ростовом» пройдёт в Бельгии 3 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля российский «Ростов» на своем поле сыграл вничью с бельгийским «Андерлехтом» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2.

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