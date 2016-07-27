Барнаул, 27 июля, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Добровольцы из Владикавказа помогли вернуться на родину уроженцу Барнаула, 64-летнему Сергею Казину. Более 20 лет мужчина считался пропавшим без вести, но помощь неравнодушных граждан Северного Кавказа, во многом, способствовала тому, чтобы пожилой человек с Алтая остаток своих дней провел на родной земле. Сегодня, 27 июля, рейсом из Москвы, в сопровождении помощника, Сергей Казин прибыл в Барнаульский аэропорт. Деньги на эту поездку помогли собрать более 40 человек.

фрагмент фото Ростислава Антонова с его страницы в сети facebook Сергей Казин

Как следует из сообщений, которыми обменивались волонтеры с одной из социальных сетей, мужчина был обнаружен недавно на границе с Северной Осетией-Аланией. Он почти ослеп и говорит с трудом. Позднее правоохранительным органам удалось восстановить его личность, место жительства и документы.

Пока их восстанавливали Сергей Казин временно проживал в одном из социальных приютов.

О двадцатилетнем пребывании Сергея Казино на Северном Кавказе известно немного. В 1995−98 годах он прибыл в регион на заработки, но попал под начало военных действий. Документы уничтожили. Перекидывали мужчину по дальним горным селам, — выбраться самостоятельно он не мог.

Несмотря на дороговизну, отправлять пожилого человека решили самолетом через Москву. Судя по обнародованному списку людей, которые помогли собрать деньги на билет, в акции помощи Сергею Казину участвовали более сорока человек.

В Главном управлении Алтайского края по труду и социальной защите ИА REGNUM подтвердили, что знают о возвращении Сергея Казина. В Барнауле его давно ждут.

Как выяснилось, алтайским работникам соцзащиты о трудной жизненной ситуации, в которой оказался Казин, стало известно из обращения Врио Министра труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания Игоря Кисаева.

Тогда в региональном Управлении был издан приказ и барнаульца признали нуждающимся: 1 июня 2016 года ему была оформлена индивидуальная программа предоставления социальных услуг. А проживать Сергей Казин будет в КГБСУСО «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов».