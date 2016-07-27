Иркутск, 27 июля, 2016, 09:21 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года следователи Иркутской области возбудили 12 уголовных дел, фигурантами которых стали медицинские работники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СКР. Под следствие попали врачи из Иркутска, Ангарска, Саянска, Черемхово, Зимы, Нижнеудинска и Осинского района.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

Как рассказали в ведомстве, последний случай произошел в Ангарске, где по результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По версии следствия, с 19 по 23 июня 2015 года беременная женщина находилась в отделении патологии Ангарского перинатального центра. 23 июня её состояние резко ухудшилось и в экстренном порядке ей было проведено кесарево сечение. В ходе операции плод был извлечен без признаков жизни вследствие ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей.

В настоящее времяследователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится экспертиза.