Москва, 27 июля, 2016, 09:08 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Позиции продавцов на сырьевой площадке пока выглядят более прочными и уверенными, чем позиции покупателей. Реакции на отчеты по запасам сырья слишком мало, чтобы сформировать из этого четкий катализатор, а прогнозам по увеличению спроса на энергоносители инвесторы верить не склонны.

Нефтяные котировки утром 27 июля смотрятся нейтрально. Баррель североморской нефти Brent стоит $45,18 (-0,1%). Минимум последних дней стоит на $44,55, цель «медведей» — на $43,33, «дне» от 10 мая 2016 года.

Вышедшие накануне данные Американского института нефти по запасам энергоносителей рынок воспринял спокойно. Статистика показала, что запасы нефти за неделю сократились на 0,8 млн баррелей при прогнозе снижения на 2,3 млн баррелей. 27 июля вечером выйдет аналогичный отчет от Минэнерго США, и если и здесь будет серьезное отставание от ожиданий, продавцы в нефти получат шанс продавить котировки дополнительно. Несмотря на предпосылки для технического отскока после серии продаж, общие настроения по нефти остаются минорным.

Внимание рынков капитала 27 июля приковано к заседанию Федеральной резервной системы США. Оно завершится уже после закрытия российских площадок, потому основную информацию мы будем отыгрывать уже в четверг, 28 июля.