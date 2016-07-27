Вашингтон, 27 июля, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) могут попытаться оказать влияние на ход президентских выборов в США, которые состоятся 8 ноября 2016 г. Об этом глава Белого дома Барак Обама сообщил в интервью американскому телеканалу NBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Срок

«Все возможно», — сказал президент США, отвечая на вопрос о том, станет ли руководство РФ вмешиваться в ход американских выборов.

При этом глава Белого дома добавил, что власти США не исключают причастность российских хакеров к атаке на компьютерные системы Национального комитета Демократической партии с целью «повлиять» на исход президентских выборов.

По его словам, сотрудники ФБР в настоящее время продолжают расследовать «утечки» электронной переписки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля 2016 г. достоянием общественности стала переписка членов Национального комитета Демократической партии США, опубликованная организацией Wikileaks. Публикация корреспонденции со взломанного почтового ящика уже стоила председателю комитета Дебби Вассерман-Шульц ее поста.

По мнению предвыборного штаба экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, за взломом якобы стояло правительство РФ, которое стремится оказать поддержку кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

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