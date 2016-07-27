Барнаул, 27 июля, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Прокурорской проверкой установлено аварийное состояние плит проезжей части и деформационных швов коммунального моста в Барнауле. Но, поскольку, мэрия, несмотря на угрозу безопасности дорожного движения, бездействовала, прокурорам пришлось обратиться в суд. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает официальный сайт ведомства.

официальный сайт Алтайского края. Антон Федотов Коммунальный мост в Барнауле

«Решением суда требования прокуратуры города удовлетворены, на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула возложены обязанности в течение 1 года и 6 месяцев выполнить работы, обеспечивающие безопасную эксплуатацию моста, в частности, заменить отдельные пролетные строения, плиты автопроезда, усилить железобетонные плиты, заменить деформационные швы, выполнить устройство современных ограждений безопасности, дорожной одежды, восстановить неработающие водоотводные устройства», — пояснила заместитель прокурора Барнаула Анастасия Кульгачева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунальный мост на выезде из Барнаула — одна из важнейших переправ краевого центра. Был построен почти 60 лет назад и до 1997 года, пока не открыли Новый мост, был единственной автомобильной переправой через Обь на Алтае. В 2015 году он прошел плановый ремонт — замену асфальтового покрытия на 6,9 млн. рублей.

Всего на ремонтные работы необходимы изыскать внушительную сумму — 464 млн. рублей.