Якутск, 27 июля, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Госсобрание Якутии отклонило внесённое инициативной группой ходатайство о проведении в республике референдума по вопросу бесплатной раздачи больших участков земли. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, депутаты не предоставили жителям региона возможности высказать своё мнение, ссылаясь на закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Госсобрание решило, что вопросы, которые инициативная группа предлагает задать якутянам, не соответствуют требованиям законодательства.

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Задать жителям республики двумя разными ходатайствами предлагалось вопросы: «Считаете ли вы, что закон о «дальневосточном» гектаре при вступлении в законную силу нарушит ваши конституционные права, предусмотренные частью 1 статьи 9 Конституции РФ (Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории)?» и «Вы поддерживаете принятие закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»?».

Отклонение ходатайств о референдуме по этим вопросам в Госсобрании аргументировали тем, что избирательное законодательство требует сформулировать их таким образом, чтобы исключались возможность множественного толкования и неопределенность правовых последствий принятого решения. Кроме того, раздачу гектаров регулирует федеральный закон, а на референдум могут быть вынесены только вопросы, находящиеся в ведении Якутии или совместном ведении России и региона, уверены депутаты.

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Спикер регионального парламента Александр Жирков, комментируя вопрос проведения референдума, отметил, что закон о дальневосточном гектаре был концептуально поддержан депутатами Якутии и представителями республики в Госдуме РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, первый президент Якутии, депутат Госдумы Михаил Николаев неоднократно озвучивал предложение исключить республику из зоны действия закона о гектаре. «Территория Якутии демографически перегружена и экологически не защищена. Это сплошная вечная мерзлота, там практически ничего не растёт», — отмечал парламентарий.

Депутат республики Иван Шамаев высказывал мнение, что принятие законопроекта о раздаче больших участков земли на Дальнем Востоке приведет к спекуляции недровыми богатствами. Депутат также подчеркнул, что сельхозугодий в регионе очень мало и для обычных россиян эта земля непригодна для ведения сельского хозяйства. Кроме того, необходимости привлечения населения в Якутии нет — регион единственный на Дальнем Востоке демонстрирует стабильный естественный прирост.

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