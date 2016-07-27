Тбилиси, 27 июля, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе решила еще раз объяснить журналистам содержание и суть политических заявлений президента Георгия Маргвелашвили. По информации пресс-службы президента Грузии, на брифинге 26 июля она говорила, в частности, о встрече Георгия Маргвелашвили с председателем Конституционного суда Георгием Папуашвили и тех заявлениях, которые президент сделал после этой встречи.

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По словам Мишвеладзе, Георгий Папуашвили говорил на встрече о том, что это был не первый случай насилия (над судьями, которых, по словам председателя Конституционного суда, шантажируют и на которых оказывают давление) и что подобные факты происходили и в прошлом.

«Ни на старые, ни на новые дела прокуратура не отреагировала. По мнению президента, в то время, как все это началось не сегодня и не вчера, когда соответствующие институты адекватно на это не реагируют или не могут реагировать, когда ни одно дело не расследовано, когда мы слышим, что процессуальные сделки якобы оформляются с лицами, которые многие годы занимались тайной слежкой и съемками кадров из личной жизни граждан, все это вызывает недоверие к правоохранительным структурам», — констатировала Мишвеладзе и подчеркнула, что сегодня в Грузии происходит дискредитация государственных институтов.

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Наглядным примером такой дискредитации она назвала так и не расследованный инцидент в селе Корцхели, где сторонники «Грузинской мечты» подрались с лидерами ЕНД.

«Мы пока не увидели должного правового реагирования на действия участников этого инцидента. Более того, эти люди на партийном съезде вновь появились рядом с вице-премьером Каладзе, на что начальник штаба «Грузинской мечты» заявил, что они были и будут рядом с ним всегда и везде… По мнению президента, необходимо дать ответ на вопрос, какое отношение к инциденту в Корцхели имеет начальник избирательного штаба «Грузинской мечты», исходя из тех заявлений, которые вице-премьер (Каладзе) делает в открытом эфире», — подчеркнула Мишвеладзе.

По ее словам, именно из-за углубления таких тенденций и появилась необходимость в том, чтобы президент сделал политические заявления.