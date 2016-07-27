Вашингтон, 27 июля, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Почти точно можно сказать, что взлом почтовых серверов Национального комитета Демократической партии США (НКДП) и последующий слив компрометирующих документов были осуществлены российскими разведывательными службами, пишет Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Да ну

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Если ставшая достоянием общественности информация и не убедит избирателей США голосовать за Дональда Трампа, она, по меньшей мере, подтолкнет их к тому, чтобы более скептически относится к тому, чтобы голосовать за Клинтон.

По мнению издания, бывшая первая леди США Хиллари Клинтон считается в России хищным русофобом, тогда как её противник, миллиардер Дональд Трамп — человеком более полезным благодаря его прагматизму и явному желанию ставить реальную политику «над моральными убеждениями».

Слив скандальной переписки, считает издание, был попыткой Кремля помочь своему человеку, который скоро может оказаться в кресле главы государства. Получается крайне интересная история, согласно которой Москва с удовольствием и спокойствием наблюдает за приходом Трампа к власти.

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Тем не менее, напоминает издание, не стоит считать, что за этим шагом стоит гений-манипулятор в лице Москвы, поскольку мало того, что Трамп в кресле президента окажется неудобным политиком, в том числе, и для Кремля, так еще в прошлом подобные действия Москвы носили скорее дилетантский, чем гениальный характер. Россия известна своей неспособностью предугадать последствия своего вмешательства, поэтому велика вероятность того, что взлом переписки НКДП еще аукнется Кремлю.

Также, отмечает издание, необходимо помнить, что Кремль в действительности стремится не столько к тому, чтобы победил Трамп, сколько к тому, чтобы США были более разобщены и менее способны играть значительную роль в мире. Поэтому, хотя взлом и может сыграть на руку претенденту от республиканцев, целью хакеров было, скорее всего, создание хаоса.

Вообще, пишет Foreign Policy, лейтмотивом политических и информационных действий Кремля в ЕС стало распространение разобщенности. Поняв, что ей не удастся создать настоящие и длительные дружеские отношения, Москва вместо этого решила перейти к тому, чтобы парализовать и деморализовать своих противников.

Любой представитель потенциально разобщающей силы, будь то сепаратистское движение, радикалы-антиглобалисты, экологические активисты или социальные консерваторы, — все они желанные гости на финансируемом правительством России телеканале RT или на той или иной конференции в Москве. В более крайних случаях поддержка Кремля распространялась вплоть до открытого или тайного финансирования.

В США же, отмечает издание, действия Кремля выражались в поддержке ряда движений: от «Occupy» до техасского сепаратизма.

Однако, пойдя на взлом НКДП, Россия явным образом подняла свою планку. Создается впечатление, что взлом корреспонденции демократов был направлен на то, чтобы превратить президентские выборы в США в еще большее соревнование по взаимному поливанию грязью.

Так, Клинтон уже начала обвинять Трампа в том, что он «человек Путина». Теперь республиканцы начнут более активно подвергать сомнению честность и патриотизм Клинтон. В предвыборном лагере Трампа уже активно радуют подтверждению того, что комитет изначально выступал за Клинтон — о чем они говорили на протяжении долгого времени.

Таким образом, даже стань Клинтон президентом, её репутация будет подпорчена в результате утечки. Сможет ли такой Белый дом, задается вопросом издание, идти на смелые шаги для противодействия или сдерживания «российского авантюризма?».