София, 27 июля, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Претензии Министерства обороны Болгарии к передвижениям самолетов Российской Федерации (РФ) над акваторией Черного моря не имеют отношения к нарушению воздушного пространства. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства Болгарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

«Информация от Минобороны не связана с нарушением воздушного пространства Болгарии, которое потребовало бы ноты протеста, а связана с полётами российских самолётов, — говорится в сообщении. — Они осуществлялись без включённых транспондеров и без предварительно заявленных планов полета».

При этом в Минобороны Болгарии отмечают, что имели место и случаи полета российских самолетов без опознавательных знаков.

«Все они (случаи) задокументированы ВВС Болгарии и системой противовоздушной обороны НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Болгарии Николай Ненчев в эфире болгарского «Нова ТВ» заявил, что за последний месяц имело место 10 случаев, когда самолёты РФ оказывались над воздушным пространством Болгарии.

По его словам, некоторые из них были пассажирскими, и появление этих воздушных судов в болгарской зоне ответственности было вызвано недоразумениями при организации воздушного трафика.

«Появление российских самолетов в нашей зоне ответственности является провокацией с неясной целью», — заявил Ненчев.

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