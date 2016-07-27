Екатеринбург, 27 июля, 2016, 08:11 — ИА Регнум.



Опасность в игрушке?

В Екатеринбурге несколько детей отравились во время празднования дня рождения одного из детей. Также отравления получили взрослые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Свердловской области.

ЧП произошло вечером 25 июля. Для празднования дня рождения годовалого ребенка взрослые заказали воздушные шары. Когда один из них лопнул, все находившиеся в квартире четверо детей и шестеро взрослых почувствовали себя плохо.

По данным областной прокуратуры, всего было приобретено 70 гелиевых шаров. Отметим, по предварительным данным экспертов, находившиеся в квартире люди отравились не гелием. В областном токсикологическом центре уверены, что причиной ЧП стала смазка для шаров. Впрочем, эту версию еще предстоит проверять.

Отметим, все пострадавшие уже выписаны из больниц.