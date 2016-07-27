Тверь, 27 июля, 2016, 08:01 — ИА Регнум. В Тверской области начался масштабный ремонт Старицкой средней общеобразовательной школы, являющейся старейшим учебным заведением района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Решение о проведении ремонта было принято исполнящим обязанности губернатора Игорем Руденей после поездки в район, по просьбе местных жителей. Глава региона тогда побывал в здании школы, осмотрел основной корпус учреждения, где особенно остро стоит вопрос состояния кровли и потолков в кабинетах. «Будем искать средства для ремонтных работ вместе с муниципальной властью», — обозначил тогда Игорь Руденя.

В результате было принято решение о выделении на проведение работ более 3,9 млн рублей. На эти средства будут заменены оконные блоки, отремонтированы потолки, установлена газовая котельная, чтобы учебный процесс проходил в комфортных условиях.