Киев, 27 июля, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Власти Украины не видят причин для возврата Российской Федерации (РФ) долга в размере 3-х млрд долларов, которые были получены Киевом в период нахождения на посту президента страны Виктора Януковича. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью телеканалу Эспрессо.TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

По его словам, финансовый кредит Москвы был «политическим» и Украину заставили его взять.

«Это был политический кредит, который нас заставили взять, — пояснил Данилюк. — Наша позиция заключается в том, что мы не должны возвращать эти деньги».

При этом министр финансов Украины добавил, что финансовые средства, выделенные РФ, в то время могли пойти на различные выплаты в государстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году РФ договорилась с Украиной о предоставлении Киеву кредита в $15 млрд, тогда же был переведен первый транш в $3 млрд. Дальнейшие выплаты займа были «заморожены» в связи с произошедшим в стране госпереворотом.