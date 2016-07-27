Ростов-на-Дону, 27 июля, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев прокомментировал результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Андерлехта».

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«Исходя из состояния наших игроков и их наличия, есть удовлетворение от результата, — цитирует Бердыева официальный сайт «Ростова». — Хотелось бы отметить, что «Андерлехт» использовал все свои шансы».

При этом российский специалист добавил, что у соперника, который ответную игру сыграет на своем поле, будет небольшое преимущество, но «ничего невозможного нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футболисты российского «Ростова» не смогли обыграть бельгийский «Андерлехт» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2016/2017.

Встреча, прошедшая 26 июля на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2.

Ответный матч пройдёт в Бельгии 3 августа.

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