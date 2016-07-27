Додома, 27 июля, 2016, 07:11 — ИА Регнум. В Танзанийской провинции Сонгве из-за суеверий каждые шесть часов умирает один человек, сообщает танзанийская газета Mwananchi.

Старик

26 июля глава региональной полиции Аруши, Масиас Ньянге заявил, что угроза исходит от традиционных целителей, которые убивают ради заработка.

Глава провинции сказал, что такие проблемы мешают развитию округа и должны быть решены в кратчайшие сроки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Танзании суеверия по-прежнему часто приводят к ритуальным убийствам. Особенно остро стоит вопрос охоты на альбиносов, части тела которых считают лечебными.