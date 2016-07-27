Питтсбург, США, 27 июля, 2016, 06:21 — ИА Регнум. Водитель грузового автомобиля американец Томас Росс атаковал местное отделение ФБР в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Правоохранители не смогли остановить угрожавшего бомбой мужчину, в результате чего тот протаранил ворота служебной парковки ведомства, сообщает RT.

Цитата из к/ф «Смертельная гонка.». реж Пол У. С. Андерсон. 2008. США, Германия, Великобритания Водитель

Как сообщили полицейские, неадекватное поведение водителя было замечено за несколько перекрестков до отделения ФБР: мужчина игнорировал сигналы светофора и действия полицейских. Кроме того, водитель сообщил, что у него находится взрывное устройство, которое он намерен привести в действие.

Подъехав к зданию ФБР, самосвал протаранил ворота и перевернулся после удара о заграждение безопасности.

Во время инцидента никто, кроме Росса, получившего при столкновении травму головы, не пострадал.

По данным полицейских, на борту автомобиля не было обнаружено никаких взрывных устройств и иного оружия, кроме того, как удалось выяснить, в связи с террористическими организациями мужчина также не состоял. В ближайшее время ему будет предъявлен ряд обвинений: нарушение правил вождения, уход от преследования полицией и причинении ущерба госсобственности.