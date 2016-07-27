Москва, 27 июля, 2016, 05:51 — ИА Регнум. Минкомсвязи поручено подготовить основу для создания единого реестра населения Россия, для чего к осени в ведомстве должны разработать концепцию новой базы данных и подготовить соответствующий законопроект. Об этом министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров рассказал журналистам по итогам прошедшего заседания правительственной комиссии по использованию информационных технологий.

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Поручение о создании единого реестра министерству связи дал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. По словам премьер-министра, работа над созданием единого информационного ресурса должна в существенной степени оптимизировать взаимодействия госслужб и граждан в части получения последними госуслуг. Именно с этими целями и создается единый реестр.

Формировать новую базу намерены на основе данных, имеющихся в реестре системы ЗАГС. По словам Никифорова, нововведение позволит оптимизировать процесс оказания госуслуг, в частности увеличить их доступность для широких слоев населения и снизить государственные расходы в этой области.

Согласно озвученным на прошедшем совещании цифрам, уже в 2015 году 40% государственных услуг оказывалось в электронном виде. К 2018 году этот показатель планируется увеличить до 70%.