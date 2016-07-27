Киев, 27 июля, 2016, 05:18 — ИА Регнум. Украина не обязана возвращать предоставленный Россией кредит, поскольку Москва «вынудила» Киев его взять. Такое мнение озвучил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью телеканалу Эспрессо.TV.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж Эдуард Успенский. 1978. СССР.] Спор по иску

По словам главы минфина, Россия заставила взять Украину три миллиарда долларов, используя свое политическое давление. «Поэтому наша позиция, что мы не должны их возвращать. Я не вижу, почему Украина должна эти средства возвращать», — заявил Данилюк, подчеркнув, что именно эту позицию украинская сторона намерена доказывать в Лондонском суде.

Кроме того, согласно озвученной министром позиции, государственный долг России Украина не должна возвращать и в связи с событиями в Донбассе и Крыму.

Напомним, что в 2013 году Украина договорилась с Россией о предоставлении кредита в 15 миллиардов долларов, тогда же был переведен первый транш в три миллиарда. Дальнейшие выплаты займа были приостановлены в связи с произошедшим в стране государственным переворотом.

До конца 2015 года Киев обслуживал долг, но затем допустил дефолт по облигациям. В настоящее время действующие власти Украины продолжают настаивать на том, что они не обязаны выплачивать предоставленный Россией кредит, в связи с чем Россия обратилась в Лондонский суд. Ранее международные долговые споры не рассматривались в этой инстанции, и данное дело может стать прецедентом в мировой практике.