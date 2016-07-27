Вашингтон, 27 июля, 2016, 03:57 — ИА Регнум. Москва будет пытаться влиять на предстоящие выборы президента США, такую возможность допустил американский лидер Барак Обама. Об этом во вторник, 26 июля, передавал телеканал NBC.

nashaplaneta.su Белоголовый орлан.

Журналист задал президенту США вопрос о том, имеет ли место прокремлевское влияние на выборы в Соединенных Штатах. В ответ на это Барак Обама заявил: «Все возможно».

Интересно также, что во время беседы с прессой американский лидер отказался отвечать на вопрос о том, может ли быть РФ причастна к взлому электронной почты Демократической партии, Как пишет Bloomberg, Обама только сказал, что эксперты приписывают данный инцидент России.

Напомним, что в связи со скандалом по поводу взломанной электронной почты демократов в отставку уходит председатель Национального комитета Демократической партии США (НКДП) Дебби Вассерман-Шульц. По ее словам, она планировала покинуть свой пост сразу после съезда демократов.

Заседание членов партии состоялось во вторник, 26 июля. В результате голосования делегатов официальным кандидатом на пост главы государства была выдвинута, как и ожидалось, экс-секретарь США Хиллари Клинтон.

8 ноября пройдут всеобщие выборы в США. Демократическую партию представит Хиллари Клинтон и выдвинутый ею ранее на пост вице-президента Тим Кейн. За президентский пост от Республиканской партии будут бороться миллиардер Дональд Трамп и выбранный на место вице-президента в случае победы Майк Пенс.