Обама о российском влиянии на выборы в США: «Все возможно»
Вашингтон, 27 июля, 2016, 03:57 — ИА Регнум. Москва будет пытаться влиять на предстоящие выборы президента США, такую возможность допустил американский лидер Барак Обама. Об этом во вторник, 26 июля, передавал телеканал NBC.
Журналист задал президенту США вопрос о том, имеет ли место прокремлевское влияние на выборы в Соединенных Штатах. В ответ на это Барак Обама заявил: «Все возможно».
Интересно также, что во время беседы с прессой американский лидер отказался отвечать на вопрос о том, может ли быть РФ причастна к взлому электронной почты Демократической партии, Как пишет Bloomberg, Обама только сказал, что эксперты приписывают данный инцидент России.
Напомним, что в связи со скандалом по поводу взломанной электронной почты демократов в отставку уходит председатель Национального комитета Демократической партии США (НКДП) Дебби Вассерман-Шульц. По ее словам, она планировала покинуть свой пост сразу после съезда демократов.
Заседание членов партии состоялось во вторник, 26 июля. В результате голосования делегатов официальным кандидатом на пост главы государства была выдвинута, как и ожидалось, экс-секретарь США Хиллари Клинтон.
8 ноября пройдут всеобщие выборы в США. Демократическую партию представит Хиллари Клинтон и выдвинутый ею ранее на пост вице-президента Тим Кейн. За президентский пост от Республиканской партии будут бороться миллиардер Дональд Трамп и выбранный на место вице-президента в случае победы Майк Пенс.