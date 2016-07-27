Женева, Швейцария, 27 июля, 2016, 03:29 — ИА Регнум. В Женеве на трехсторонней встрече по сирийскому вопросу США призвали восстановить режим прекращения огня в стране, в частности в районе Алеппо. Об этом во вторник, 26 июля, сообщили в заявлении Госдепа.

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В Госдепе отметили, что Россия и США призвали ООН подготовить предложение по политическому изменению Сирии, что долго в будущем служить отправным пунктом для переговоров.

В сообщении говорится о том, что Соединенные Штаты обратили внимание сторон на необходимое восстановление условий соблюдения перемирия в Сирии. Представители Вашингтона в Женеве также подчеркнули необходимость улучшения гуманитарного доступа, потому как продвижение в этих вопросах улучшит перспективы успешных переговоров по Сирии.

Напомним, что во вторник, 26 июля, представитель РФ в лице замглавы МИД России Геннадия Гатилова, специальный посланник Госдепа по Сирии Майкл Ратни и спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистуры встретились в Женеве. Они провели консультацию по прогрессу по перемирию в Сирии, гуманитарному доступу, борьба с терроризмом и политическими изменениями в стране.