Тирасполь, 27 июля, 2016, 02:54 — ИА Регнум. Такие конфликты, как молдавско-приднестровский, не могут разрешиться «за одну ночь», поэтому осуществлять урегулирование надо «малыми шагами», ставя во главу угла интересы граждан, проживающих в Молдавии и Приднестровье. Об этом заявил 26 августа на пресс-конференции в Кишиневе действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Он призвал к скорейшей и полной реализации подписанного в начале июня в Берлине протокола по нормализации переговорного процесса между Молдавией и ПМР. По словам Штайнмайера, ситуация на Днестре намного лучше, чем, к примеру, в зоне другого «замороженного конфликта» — Нагорно-карабахского. «Но это не значит, что нет причин для беспокойства. Необходимо беречь спокойствие и стабильность», — добавил он.

В свою очередь молдавский премьер Павел Филип подтвердил готовность Кишинева выполнять положения Берлинского протокола и решать социально-экономические проблемы, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра. «В последнее время в переговорах был зафиксирован прогресс. Думаю, в ближайшие месяцы мы можем добиться большего, при условии конструктивной позиции и Кишинева, и Тирасполя», — добавил Филип.

В Кишиневе Штайнмайер также встретился с главой МИД Молдавии Андреем Галбуром и спикером парламента Андрианом Канду. «Мы ищем жизнеспособные решения урегулирования приднестровского конфликта, с участием представителей парламента, правительства, гражданского общества, экспертов и партнеров по развитию. Перспективы хорошие, и мы надеемся, что следующий год будет годом возможностей», — заявил Канду.

В рамках той же поездки действующий председатель ОБСЕ также посетил Приднестровье, где встретился с председателем правительства ПМР Павлом Прокудиным, председателем Верховного совета Вадимом Красносельским и главой МИД Виталием Игнатьевым.

В ходже встреч приднестровская сторона подняла тему введения Кишиневом и Киевом полной железнодорожной блокады ПМР. В связи с этим председатель правительства ПМР призвал действующее председательство ОБСЕ принять самое активное участие в разрешении данной острой проблемы.

В свою очередь, Виталий Игнатьев акцентировал внимание на инициативе Приднестровья об организации экстренного заседания «Постоянного совещания…» в формате «5+2», специально посвященного данному вопросу.

«Самый актуальный вопрос сегодняшней повестки — тема железной дороги. Мы призвали собрать срочное совещание в формате «5+2» и, конечно же, мы надеемся, что такой авторитетный дипломат, тяжеловес европейской политики сподвигнет наших молдавских партнеров к решению этого вопроса», — сообщил по итогам встречи Павел Прокудин.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, связанные с использованием за рубежом документов об образовании, выдаваемых в Приднестровье, а также об участии автомобилей, зарегистрированных в ПМР, в международном движении. Представители Приднестровья выразили готовность продолжать поиск компромиссных решений в упомянутых сферах, как и по иным положениям, зафиксированным в «Берлинском протоколе».

«Мы обсудили ситуацию, связанную с тем, что берлинский протокол, те проблемы, которые в нем зафиксированы, не были своевременно решены. Мы обозначили свое видение ситуации, которое заключатся в том, что нет недостатка в воле и желании Приднестровья идти на компромиссы, есть попытка молдавской стороны политизировать любые вопросы, пытаться получить какие-то политические дивиденды и распространить свое правовое поле на Приднестровье. На наш взгляд, это недопустимо и противоречит «тактике малых шагов», которая, как сегодня подтвердил господин Штайнмайер, является актуальной и действенной в рамках текущего переговорного процесса», — подчеркнул глава МИД ПМР.

«Я думаю, что визит был целесообразен. Я думаю, что это был правильный подход — приехать и встретиться с обеими конфликтующими сторонами», — сказал Штайнмайер по итогам визита. Он призвал стороны двигаться от решения более простых вопросов к более сложным.