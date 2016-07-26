Тверь, 27 июля, 2016, 01:52 — ИА Регнум. Аллеи героев Советского Союза появятся в трех районах Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

s.om1.ru Вечный огонь

Аллеи будут созданы в Калининском, Западнодвинском и Торопецком районах Тверской области, которые в этом году отмечают 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Всего мемориальные комплексы будут хранить имена 28 героев — уроженцев Тверской области, в том числе 18 — из Калининского, семи — из Западнодвинского и трех — из Торопецкого районов. Открытие объектов запланировано до середины сентября этого года.

Проект реализуется в рамках президентского гранта Ассоциацией Тверских землячеств совместно с Общероссийским общественным фондом «Национальный благотворительный фонд». Активное содействие оказывает правительство Тверской области и администрации муниципалитетов. Этот этап завершит выполнение трехлетнего плана по созданию в Тверской области мемориальных сооружений, которые уже увековечили память о 77 Героях Советского Союза.

«Опыт показывает, что настоящая патриотическая работа возможна только через тесное сотрудничество власти и общественности, патриотических общественных движений и организаций. Правительство Тверской области будет развивать поддержку патриотических инициатив», — отметил исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя.