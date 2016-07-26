Анкара, 27 июля, 2016, 01:20 — ИА Регнум. Центральная площадь столицы Турции будет переименована в честь подавления попытки военного переворота 15 июля. Об этом заявил мэр Анкары Мелих Гекчек, сообщает Anadolu.

мир-туризма.com Анкара

Площадь Кызылай в ближайшее время получит название «Площади демократии 15 июля». Название изменят в честь сотен граждан Турции, которые погибли в ночь неудавшегося военного мятежа.

Также в Анкаре новое название получит площадь перед зданием генштаба ВС Турции, где в результате обстрела с вертолетов погибли люди. Ее назовут Площадью шехидов (мучеников) 15 июля.

Ранее о переименовании моста через пролив Босфор в Стамбуле в честь погибших 15 июля заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Мост назовут «Мост мучеников 15 июля». Таким образом будет увековечена память жертв попытки мятежа в Стамбуле и Анкаре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота с участием армейских подразделений, бронетехники и авиации. В ходе подавления мятежа погибли около 300 человек, более 1,5 тыс. получили ранения.