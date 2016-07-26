Тула, 27 июля, 2016, 00:54 — ИА Регнум. Первая велоночь пройдет в Туле с 6 на 7 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

velosklad.ru «Велоночь»

Мероприятие проводится в рамках проекта «Лето в парках», который был инициирован временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Алексеем Дюминым.

Международный проект «Велоночь» предлагает, по словам организаторов, «узнать родной город, открыть для себя заново собственный район, испытать радость от общения в атмосфере летней ночи на велосипедах».

В рамках «Велоночи» будет установлено три памятных знака. Первый появится в честь 380-летия запуска тульских заводов Андрея Денисовича Виниуса (Andries Dionyszoon Winius): в 1636 году они дали первые пуды железа, что стало начало отечественной металлургии. Еще один знак будет посвящен братьям Лисицыным — прославленным основателям самоварного дела в Туле. Третий — Владимиру Николаевичу Уклейну (1898−1986), краеведу, автору классических книг по истории архитектуры Тулы и области. Среди других героев Тульской Велоночи — космонавт-рекордсмен Валерий Владимирович Поляков и один из основателей семиотики Альгирдас Жюльен Греймас, родившийся в Туле в 1917 году.