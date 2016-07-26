Москва, 27 июля, 2016, 00:54 — ИА Регнум. Всемирный банк (ВБ) опубликовал ежеквартальный доклад, в котором пересмотрен прогноз цен на нефть в 2016 году. Ожидается, что в среднем цена корзины сортов Brent, Dubai и WTI с равным весом составит $43 за баррель, говорится в сообщении банка.

korolev-kovka.ru Флюгер

Ранее в апреле эксперты банка прогнозировали среднегодовую цену в $41 за баррель. По их мнению, на нефтяные цены повлияют перебои в поставках углеводородов в ряд стран из Канады, вызванные лесными пожарами.

Кроме того, росту цен на нефть способствуют проблемы с нефтяной инфраструктурой в Нигерии на фоне возросшего спроса. По данным экспертов ВБ, за второй квартал 2016 года цены на нефть выросли на 37%. Во второй половине года повышение цен будет небольшим в связи с тем, что избыток предложения на рынке снизится.

Напомним, что с 2014 года цены на «чёрное золото» упали более чем в два раза. В начале текущего года цена обвалились даже ниже $25 за баррель. Так, рентабельность нефтепроизводства в разы сократилась. И падение цен на нефть стало основной причиной, по которой произошло резкое уменьшение капвложений со стороны мировых нефтегазовых компаний.