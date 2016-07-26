Ставрополь, 27 июля, 2016, 00:37 — ИА Регнум. В управлении ФСБ по Ставропольскому краю назвали дезинформацией сообщение об убийстве замначальника управления, передает радиостанция «Говорит Москва».

apitv.moscow Дезинформация

«Это дезинформация», — сказал собеседник радиостанции, добавив, что никто сотрудника ФСБ не убивал.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах сообщили, что в собственной квартире было найдено тело замначальника краевого управления ФСБ по экономическим вопросам с колотыми ранами.