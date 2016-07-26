Минск, 27 июля, 2016, 00:37 — ИА Регнум. Распоряжением председателя правительства Белоруссии Андрея Кобякова №303р от 25 июля сформирована межведомственная рабочая группа для обеспечения председательства Республики Беларусь в Центрально-европейской инициативе в 2017 году, сообщает пресс-служба постсоветской республики.

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Возглавил группу Кобяков. Своими заместителями он назначил первого зампреда правительства Белоруссии Василия Матюшевского и министра иностранных дел Владимира Макея. В состав рабочей группы также вошли представители Минэкономики, Минфина, Минпрома, Минэнерго, Минтранса, Минобразования, Минприроды, Минстройархитектуры, Нацбанка, Национального агентства инвестиций и приватизации и других структур.

«Межведомственной рабочей группе предстоит обеспечить подготовку и проведение председательства Республики Беларусь в Центрально-Европейской инициативе в 2017 году, включая согласование программы мероприятий в его рамках, а также решение вопросов организационного, финансового и материально-технического обеспечения председательства, — сказано в официальном комментарии к документу. — При необходимости к работе группы будут привлекать руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Минского горисполкома».

Осуществлять организационное обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы поручено МИД. Смета расходов не обнародована.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в Белоруссии не является помехой для наращивания «имиджевых» госрасходов, ложащихся на плечи нищающих налогоплательщиков. Официальный Минск принимает зарубежную помощь и, вместе с тем, старается удивить зарубежных гостей представительскими мероприятиями.