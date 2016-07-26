Ростов-на-Дону, 27 июля, 2016, 00:26 — ИА Регнум. «Ростов» начал выступления в Лиге чемпионов во главе со своим прошлогодним наставником Курбаном Бердыевым, и это само по себе даёт команде шансы на успех, несмотря на домашнюю ничью.

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[[[flag-ru]]] «Ростов» (Россия) — [[[flag-be]]] «Андерлехт» (Бельгия) 2:2 (1:1)

Два тайма прошли по похожим сценариям. В самом начале каждого из таймов (на 3-й и 52-й минутах) «Андерлехт» забивал быстрые голы, а «Ростов» тоже быстро (на 16-й и 60-й минутах) их отыгрывал. «Андерлехт» открыл счёт после розыгрыша углового, когда мяч прошёл низом в центр штрафной, откуда Софьян Анни отправил его точно в угол. «Ростов» в первый раз сравнял счёт после штрафного, который Кристиан Нобоа пробил от угла штрафной поверх стенки в ближний нижний угол, а иранец Афаг Эззатолахи добил отбитый вратарём мяч. Второй мяч «Андерлехт» забил после того, как Юри Тилеманс получил мяч метрах в 20-ти почти напротитв ворот, и обыграв соперника отправил мяч обводящим ударом в дальний угол. Вратарь ростовчан Сослан Джанаев был бессилен спасти свою команду. Второй раз счёт сравнялся после одиннадцатиметрового, уверенно реализованного Дмитрием Полозом.

С одной стороны очевидно, что ничейный результат более выгоден гостям. С другой стороны «Ростов» с самого начала игры попал в непривычное для себя положение клуба, вынужденного отыгрываться, и успешно дважды отыгрался. Более того, шансов забить ещё у ростовчан было больше, чем у их соперников. В ответном матче прибавить в защите ростовчане наверняка смогут, а забить и победить, судя по сегодняшнему матчу, они просто обязаны. Сил для того, чтобы бороться весь матч, у них должно быть достаточно.

Ответный матч пройдёт в Бельгии 3 августа. Будем верить в успех россиян.