Минск, 26 июля, 2016, 22:57 — ИА Регнум. ГУБОПиК МВД Белоруссии задержал гражданина России, пытавшегося вылететь в Турцию якобы для того, чтобы принять участие в деятельности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом 26 июля в эфире гостелеканала «Беларусь-1» сообщил представитель белорусского министерства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шахид

Согласно распространённой информации, житель Москвы 27 лет был задержан в минском аэропорту по наводке российских коллег. Также было сообщено о том, что гражданин РФ прошёл спецподготовку в лагере группировки.

На сайте МВД Белоруссии информация о задержании отсутствует. Она отсутствует также на сайте посольства России в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году КГБ Белоруссии сообщало о попытке теракта «жлобинского шахида». Позже появилась информация о причастности гражданина Белоруссии к международной преступной группировке. Затем выяснилось, что задержанный оказался невменяемым.