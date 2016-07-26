София, 26 июля, 2016, 22:46 — ИА Регнум. Министерство обороны Болгарии не располагает данными о нарушениях воздушного пространства страны российскими самолётами, но настаивает на нарушениях международных правил российской авиацией над Чёрным морем. Об этом говорится в заявлении, распространённом 26 июля пресс-службой болгарского военного ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

desktopwallpapers.org.ua Небо. След самолета.

«Информация от Министерства обороны не связана с нарушением воздушного пространства Болгарии, которое потребовало бы ноты протеста, а связана с полётами российских самолётов. Они осуществлялись без включённых транспондеров и без предварительно заявленных планов полёта. Имели место и случаи полёта самолётов без опознавательных знаков. Все они задокументированы Военно-воздушными силами Болгарии и системой противовоздушной обороны НАТО», — отмечают в Минобороны Болгарии.

25 июля министр обороны Болгарии Николай Ненчев заявил в эфире болгарского телевидения, что за последний месяц имело место десять случаев нарушений в «болгарской зоне ответственности воздушного пространства НАТО» российскими самолётами, что, по его мнению, являлось «провокацией с неясной целью».

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в тот же день опроверг эти заявления. По его словам, претензии болгарской стороны являются голословными, так как никаких официальных обращений в адрес Москвы не поступало.

Представитель российского ведомства отметил, что прежде всего хотелось бы пояснений, насколько далеко от воздушных границ Болгарии простираются границы воображаемой министром обороны этой страны зоны ответственности воздушного пространства НАТО. Он подчеркнул, что российские военные самолёты летают над нейтральными водами Чёрного моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, все воздушные суда совершают полёты с включенными транспондерами.

В заявлении, распространённом Минобороны Болгарии, указывается, что «в соответствии с международными правилами Европейской конференции по гражданской авиации (ECAC) и региональным Соглашением о распределении воздушного пространства над Чёрным морем за каждой страной определён регион полётной информации, ответственности и контроля (за Болгарией — Flight Information Region Sofia)». «Этот регион имеет координаты в акватории Чёрного моря, далеко за пределами морского и воздушного пространства страны», — поясняют в ведомстве.

«Министерство обороны Болгарии не ставит под сомнение право самолётов ВВС других стран совершать полёты в международном пространстве над Чёрным морем, в том числе в регионе контроля за полётами Болгарии (FIR Sofia) при соблюдении ими международных авиационных норм», — заявляют в болгарском министерстве.

Читайте подробнее:

Болгария обвинила Россию в провокациях в воздушном пространстве

Минобороны РФ: претензии Болгарии смехотворны