Москва, 31 июля, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Россия предоставила Бангладеш кредит на сооружение АЭС «Руппур». Сегодня, 26 июля, в пресс-службе «Атомстройэкспорта» сообщили о том, что стороны подписали межправительственное соглашение о выделении госкредита для строительство первой бангладешской атомной электростанции.

Lennart Tange Атомная электростанция

Бангладеш, согласно условиям межправительственного соглашения, будет использовать российский кредит на строительство АЭС в период с 2017 по 2024 годы. После этого, в течение 20 лет (по другим данным, до 30 лет) страна будет равными полугодовыми платежами погашать заем. Так, уже 15 марта 2027 года состоится первый платеж.

Межправительственное соглашение подписал с российской стороны заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с бангладешской — руководитель управления внешнеэкономических связей министерства финансов Бангладеш Мухамад Меджбахуддин. Как заявил вице-президент группы компаний ASE (дочернее предприятие «Росатома») Владимир Савушкин, с заключение соглашения созданы все финансовые и юридические основы для реализации проекта строительства первой бангладешской атомной станции. Подписание документа о выделении госкредита — путь к основному этапу сооружения станции, заявил Савушкин.

Ранее ИА REGNUM писало о том, что размер российского кредита, по сообщениям бангладешских СМИ, составит $11,38 млрд, притом, что общая стоимость проекта составляет $12,65 млн. В свою очередь, российская сторона официально не разглашает стоимость проекта. Разницу оплатит сам Бангладеш. Сдвиги процесса по получению кредита от РФ на строительство АЭС начались не так давно. Только в июне кабинет министров Бангладеш одобрил проект межправительственно кредитного соглашения с Россией. А в Москве 13 июля состоялось заседание кабмина, на котором обсуждался вопрос о предоставлении кредита на строительство АЭС «Руппур».

Выгода для России от бангладешской атомной станции заключается в том, что государственный бюджет нашей страны получит до $8,4 млрд за счет налогов от реализации проекта АЭС «Руппур» и дальнейшей эксплуатации станции. Более того, Москва получит, например, увеличение объемов экспорта высокотехнологичной продукции и обеспечение рабочими местами 12 тыс. граждан РФ.

Напомним, что проект АЭС «Руппур» предполагает строительство двух энергетических блоков мощностью каждого до 1200 МВт, их планируют соорудить на побережье реки Ганг в 160 километрах от столицы Дакки и ввести в эксплуатацию в 2022 и 2023 годах соответственно. Атомную электростанцию построят по российскому проекту.

В 2011 году между РФ и Бангладеш было заключено межправительственное соглашение о совместной работе в сооружении АЭС «Руппур». Через четыре года «Росатом» получил генконтракт на возведение первой бангладешской АЭС.