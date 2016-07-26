Брюссель, 26 июля, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Европейский союз отвергает критику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвиняющего ЕС в несоблюдении миграционной сделки, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Пресс-секретарь Еврокомиссии отметил, что Брюссель уже передал Анкаре 740 млн евро. В интервью немецкому каналу ARD Эрдоган обвинял ЕС в том, блок не выполнил взятых обязательств. Хотя ЕС обязался выплатить €3 млрд на содержание мигрантов, но Турция получила лишь символическую сумму, заявил турецкий лидер.

По оценкам Эрдогана, Брюссель перевел лишь €2−3 млн.

Т.н. «миграционная сделка» была подписана ЕС и Турцией 18 марта. Согласно ему, Турция обязывается принять обратно нелегальных мигрантов из Греции, а ЕС — сирийских беженцев из Турции.