Берлин, 31 июля, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Правительство Москвы намерено запустить свою собственную версию «Покемон Go», в которой вместо Пикачу и других монстриков игроки должны будут ловить персонажей российской истории — от Наполеона до Ивана Грозного, пишет журнал Stern.

Карл Вениг. Иван Грозный и его мамка (фрагмент). 1886

Американская игра с японскими существами заставила некоторых российских государственных чиновников заподозрить заговор западного мира против России. Предстоятель Русской православной церкви Патриарх Кирилл даже заявил, что игра способствует раскрытию в человеке бесовского начала. А депутат Коммунистической партии сравнил игру с наркотиками и азартными играми. Дальше всех зашли представители правящей партии «Единой России», которые утверждают, что цель игры в том, чтобы дестабилизировать Россию накануне парламентских выборов.

К счастью, заговоры и демоны жителям российской столицы больше в обозримой перспективе угрожать не будут. Правительство Москвы разработало альтернативу «Покемон Go» — приложение «Узнай Москву. Фото». Программа работает по тому же принципу, что и игра «Покемон Go». С одним основным отличием: вместо покемонов, игроки с помощью своих смартфонов смогут ловить персонажей из русской истории.