Берлин, 26 июля, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт намерен постепенно ослабить запрет на ввоз в Россию продуктов питания из ЕС. С этой целью он встречается сегодня и завтра в Москве со своим российским коллегой Александром Ткачевым. Эмбарго на импорт европейских продуктов вредит не только Германии, но и усугубляет кризис в России, передает немецкий портал Taspo.

Thomas Lother Кристиан Шмидт

«Россия является важнейшим торговым партнером Европы и Германии. Будучи крупнейшей страной в мире по количеству сельскохозяйственных площадей, Россия играет все большую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Германия и Россия должны поддерживать диалог. И моя поездка является важным вкладом в укрепление сотрудничества с Москвой», — приводит издание слова немецкого министра.

В рамках визита Шмидт проведет переговоры с министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, министром экономического развития Алексеем Улюкаевым и заместителем председателя правительства России Аркадием Дворковичем.

При этом Шмидт особо подчеркнул, что очевидный прогресс в переговорах с Москвой во многом будет зависеть от реализации Минских соглашений.