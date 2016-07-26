Обама поддерживает Клинтон, а его брат — Трампа
Найроби, 26 июля, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Кенийский сводный брат президента США Барака Обамы заявил о своей поддержке республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, передает CBS News. Это при том, что сам Обама ратует за демократа и своего бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.
У Трампа много энергии и он очень непосредственной, полагает Малик Обама.
«Клинтон нечестная, потому что она говорит, что она не обнародовала какой-либо секретной информации, но она делала это. И я не вижу такого человека президентом Соединенных Штатов», — сказал он в интервью Associated Press.
Малик Обама также отметил, что поддерживает республиканцев, т.к. Те отвергают однополые браки: «Я мусульманин, это то, что Бог не одобрит. Республиканская партия не выступает за это».
Брат Обамы пожаловался на то, что президент США недостаточно поддержал свою кенийскую семью и Кению. Отец президента был выходцем из африканской страны.
«Я расстроен и разочарован. Когда он стал президентом, было много волнения и … много надежды, что он будет делать много вещей для нас и страны. … Я не думаю, что он достиг этого», — добавил он.