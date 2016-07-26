Киев, 26 июля, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Правоохранители Киева достигли с представителями УПЦ Московского патриархата (УПЦ МП) договоренности о том, что участники Крестного хода будут доставлены в Киев на автобусах. Об этом вечером 26 июля на брифинге заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Крестный ход. 1915

«На сегодняшний день одна группа верующих находится в непосредственной близости от Киева. Мы достигли договоренности с владыкой Онуфрием, главой Украинской православной церкви Московского патриархата, о том, что сейчас мы локализуем эту ситуацию. Сейчас верующие остановят этот ход, сядут в автобусы и проследуют к месту ночевки», — сказал Аваков.

По его словам, «иностранцы» не будут допущены к молебну, который состоится 27 июля.

«Завтрашний молебен будет происходить на Владимирской горке. С уважением относясь к правам граждан, я во второй раз повторяю эту мантру: безопасность превыше всего. 39 ст. Конституции Украины гласит, что каждый гражданин Украины имеет право на собрание, на публичные мероприятия и т.д., будучи гражданином и будучи безоружным. В этой связи, чтобы обеспечить такое право и безопасность мы вводим особый режим по ситуации с завтрашним молебном. Всякий гражданин имеет право прийти на молебен. Мы обеспечим его безопасность. Доступ к Владимирской горке будет производиться через контроль безопасности, который будет включать более 20 рамок металлоискателей. Кроме того, будет проводиться личный досмотр сумок и рюкзаков, чтобы избежать проникновение к месту молебна оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, будет производиться личностный контроль. Граждане Украины имеют право на свободное собрание, а граждане других стран — нет. Мы не хотим, чтобы из молебна сделали провокацию», — добавил Аваков.

Он призвал участников акции придерживаться правил безопасности.

«После того, как в 11.00 на Владимирской горке стартует молебен, будет служба. После этого те, кто хочет, пройдут в Лавру. После чего, мы надеемся, это мероприятие будет завершено без провокаций и жертв… Я обращаюсь ко всем патриотам — очень важно не дать превратить этот религиозный ритуал в провокацию масштабов всей страны. Давайте дадим возможность мирно пройти этой акции. Мы призываем всех участников завтрашнего молебна соблюсти все правила безопасности. Нужно при себе иметь документы удостоверяющие личность, не иметь при себе запрещенных предметов, пройти контроль через металлоискатели, пройти досмотр сумок и рюкзаков. Будет полный контроль въезжающих автобусов. Там не будет ни боевиков, ни «сепаров», ни вооруженных головорезов», — заверил Аваков.

В свою очередь начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко подтвердил, что мэрия Киева выделит автобусы для перевозки участников крестного хода.

«Есть договоренность с мэрией. Уже выделены автобусы, которые завтра утром с территории Киевской области завезут на Владимирскую горку всех участников. Пешего хода по Киеву, как изначально планировалось, ее не будет… Завтра будут задействованы все силы Нацполиции и Нацгвардии в полном контакте с мэрией и СБУ. Мы начнем мероприятия с 6 часов утра. Будет ограничен район передвижения. МВД будет проводить проверки. В 13:00 начнется главный молебен», — сказал Крищенко.

Кроме того, замглавы МВД Украины Сергей Яровой уточнил, что завтра охранять правопорядок в Киеве будут около 5 тыс правоохранителей, в том числе нацгвардейцы.

Напомним, ранее в Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) сообщили о создании совместно с восемью общественными организациями штаба обороны Киева, который имеет целью не пустить в Киев участников крестного движения. В частности, еще 23 июля на въезде в Киев члены ДУК «Правый сектор» (запрещен в России) установили свой блокпост.

Антивоенная акция Украинской православной церкви под названием «Крестный ход мира» стартовала 3 июля из Святогорска в «украинской» части Донетчины, а 9 июля — из Почаева на Тернопольщине. Участники хода намерены 27 июля встретиться на Владимирской горке в Киеве и пройти в Киево-Печерскую лавру, вместе с верующими со всей Украины. Акция проходит в честь годовщины крещения Руси и встречает многочисленные препятствия со стороны националистически настроенных движений и политиков Украины.