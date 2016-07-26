Росавиация проигнорировала вопрос – где льготные билеты Калининград-Москва?
Калининград, 26 июля, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Совещание в Росавиации по вопросам транспортной доступности жителей Калининградской области не ответило на главный вопрос — куда исчезли льготные авиабилеты до Москвы? Такой вывод следует из перечня решений, принятых на совещании в Федеральном агентстве воздушного транспорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM, располагающий итоговым документом.
Итак, на совещании было принято четыре решения, адресованные авиакомпаниям, которые летают на калининградском направлении. При этом, как уточняется в документе, это всего лишь рекомендации.
Итак, «Аэрофлоту» рекомендовано рассмотреть возможность выполнения 7-го рейса в день по маршруту Москва-Калининград и в обратном направлении, «ЮТэйр» — 4-го рейса в день, а «Руслайну» рекомендовано рассмотреть возможность открытия рейсов Москва-Калининград-Москва с 1 августа 2016 года.
Лишь одной компании S7, выполняющей не более двух рейсов в день в Калининград, рекомендовано обеспечить продажу воздушных перевозок по льготному тарифу (с целью достижения показателя по продажам до уровня 70%). Почему такой рекомендации не дано монополисту калининградского авиатрафика — «Аэрофлоту», а также четырём другим компаниям — RedWingds, «ЮТэйр», «Уральским авиалиния» и «Нордавиа», в итогах совещания не отражено.
При этом следует подчеркнуть, что министр экономики Калининградской области Елена Дятлова, участвующая на совещании в Росавиации, пыталась донести до федеральных чиновников, что «авиаперевозки для Калининградской области — это необходимость» (в частности, внушительной части населения Калининградской области — силовикам, военнослужащим — закрыт либо не рекомендован наземный транзит через Литву для путешествия в «большую Россию», а граждане России, не обладающие загранпаспортом, просто не имеют возможности попасть в Калининград «по земле»).
Накануне совещания в Росавиации калининградский губернатор Николай Цуканов назвал ситуацию с ценами на пассажирские авиаперевозки «злоупотреблением со стороны авиакомпаний».
«Стоимость авиаперелётов зашкаливает, — заявил глава регионе в эфире ГТРК «Калининград». — Сейчас период отпусков, школьных каникул, а до Москвы сегодня стоимость эконом-класса самолетом доходит до 70 тысяч рублей. Мы этот вопрос уже три недели подряд поднимаем…»
По данным регионального правительства, 82% льготных авиабилетов, обеспеченных финансированием согласно Закону «О федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», так и не пущены в продажу.
ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2016 года Росавиация отрапортовала о выделении из российского бюджета 462,6 млн. рублей, которые идут на субсидии на калининградском направлении. Ожидалось, что с 15 мая по 15 октября в 2016 года пять авиакомпаний — «Аэрофлот», RedWingds, «S7 Airlines», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии» и «Нордавиа» — станут продавать билеты в российский эксклав по цене 3800 рублей в Москву и 3500 рублей в Санкт-Петербург в одну сторону.
На сегодня же минимальная цена из Калининграда в Москву и обратно составляет от 28 до 67 тыс. рублей.