Калининград, 26 июля, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Совещание в Росавиации по вопросам транспортной доступности жителей Калининградской области не ответило на главный вопрос — куда исчезли льготные авиабилеты до Москвы? Такой вывод следует из перечня решений, принятых на совещании в Федеральном агентстве воздушного транспорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM, располагающий итоговым документом.

kgd.aero На сегодня «Аэрофлот» стал основным авиаперевозчиком на калининградском направлении

Итак, на совещании было принято четыре решения, адресованные авиакомпаниям, которые летают на калининградском направлении. При этом, как уточняется в документе, это всего лишь рекомендации.

Итак, «Аэрофлоту» рекомендовано рассмотреть возможность выполнения 7-го рейса в день по маршруту Москва-Калининград и в обратном направлении, «ЮТэйр» — 4-го рейса в день, а «Руслайну» рекомендовано рассмотреть возможность открытия рейсов Москва-Калининград-Москва с 1 августа 2016 года.

Лишь одной компании S7, выполняющей не более двух рейсов в день в Калининград, рекомендовано обеспечить продажу воздушных перевозок по льготному тарифу (с целью достижения показателя по продажам до уровня 70%). Почему такой рекомендации не дано монополисту калининградского авиатрафика — «Аэрофлоту», а также четырём другим компаниям — RedWingds, «ЮТэйр», «Уральским авиалиния» и «Нордавиа», в итогах совещания не отражено.

При этом следует подчеркнуть, что министр экономики Калининградской области Елена Дятлова, участвующая на совещании в Росавиации, пыталась донести до федеральных чиновников, что «авиаперевозки для Калининградской области — это необходимость» (в частности, внушительной части населения Калининградской области — силовикам, военнослужащим — закрыт либо не рекомендован наземный транзит через Литву для путешествия в «большую Россию», а граждане России, не обладающие загранпаспортом, просто не имеют возможности попасть в Калининград «по земле»).

Накануне совещания в Росавиации калининградский губернатор Николай Цуканов назвал ситуацию с ценами на пассажирские авиаперевозки «злоупотреблением со стороны авиакомпаний».

«Стоимость авиаперелётов зашкаливает, — заявил глава регионе в эфире ГТРК «Калининград». — Сейчас период отпусков, школьных каникул, а до Москвы сегодня стоимость эконом-класса самолетом доходит до 70 тысяч рублей. Мы этот вопрос уже три недели подряд поднимаем…»

По данным регионального правительства, 82% льготных авиабилетов, обеспеченных финансированием согласно Закону «О федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», так и не пущены в продажу.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2016 года Росавиация отрапортовала о выделении из российского бюджета 462,6 млн. рублей, которые идут на субсидии на калининградском направлении. Ожидалось, что с 15 мая по 15 октября в 2016 года пять авиакомпаний — «Аэрофлот», RedWingds, «S7 Airlines», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии» и «Нордавиа» — станут продавать билеты в российский эксклав по цене 3800 рублей в Москву и 3500 рублей в Санкт-Петербург в одну сторону.

На сегодня же минимальная цена из Калининграда в Москву и обратно составляет от 28 до 67 тыс. рублей.