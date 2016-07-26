Загреб, 26 июля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Согласно обязательствам, предписанным Европейским союзом, Хорватия до конца 2017 года должна принять 1617 беженцев из Сирии и Африки, сообщает издание Glas Slavonije.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Властям страны вменяется в обязанность обеспечить нахождение в стране, медицинскую помощь, образование, бесплатную юридическую помощь, а также приложить все усилия для того, чтобы интегрировать беженцев в социум.

Из европейского бюджета на интеграцию беженцев в Хорватии до 2020 года будет выделено 70 млн евро.

При этом первая группа беженцев уже прибыла и размещена в загребском отеле Porin. Власти сейчас ищут для них варианты размещения в Загребе, Риеке и Сплите (два последних города — крупнейшие на побережье туристические и портовые города — ИА REGNUM ).

Залогом успеха в интеграции в хорватское общество — является изучение хорватского языка. Это и необходимое условие для дальнейшего трудоустройства в стране, уверен помощник министра труда Хорватии Марио Бебич.

За последние 10 лет в Хорватия одобрила 160 просьб о получении убежища и только 7 человек с тех пор смогли найти работу.

Напомним, что осенью 2015 года Хорватия открыла коридор для беженцев для дальнейшего прохода в страны ЕС. С сентября 2015 г. по март 2016 г. около 650 тысяч мигрантов пересекли территорию Хорватии, следуя в основном по маршруту Сирия — Германия.

А с начала года в ЕС через все «балканские коридоры» (Македония, Сербия, Хорватия) прошло дальше в Европу 120 тысяч беженцев.